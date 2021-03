Kind darf bei Uneinigkeit der Eltern geimpft werden

Ein konkretes Urteil fällt dann in Schweden. Meist orientieren sich die Richter an den Empfehlungen des EuGH.

Zum Schluss geht es um die Neuerteilung eines Führerscheins. Hannes Hansen wurde häufiger beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt. Bei der letzten dieser Fahrten wurde bei ihm ein Alkoholwert von 1,3 Promille festgestellt. Bemerkenswert ist, dass er trotz dessen keine Ausfallerscheinungen hatte. Trotzdem wurde ihm der Führerschein entzogen. Als Hannes Hansen nach der Sperrfrist die Neuerteilung des Führerscheins beantragt, fordert die Stadt eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Die Beamten wollen sicher gehen, dass der Mann nicht wieder unter Alkoholeinfluss fährt. Hannes Hansen will aber nicht an einer MPU teilnehmen. Muss ihm der Führerschein trotzdem neu ausgestellt werden? Die Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig urteilen so: