Familie Wiesner* hat eine Parzelle im Kleingartenverein Querbeet. Für Rasenmäher, Kühlschrank, Licht und Co. fällt einiges an Strom an. Mit Blick auf Kosten und Energiewende installieren die Wiesners eine kleine Photovoltaik-Anlage auf ihrer Laube – ein sogenanntes Balkonkraftwerk. Auch andere Pächter wollen die Sonnenenergie künftig mehr nutzen und ziehen bald nach.