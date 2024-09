Eine Gruppe von Klimaaktivisten will erreichen, dass künftig weniger Autobahnen gebaut werden und stattdessen mehr Geld in den Ausbau von Schienen fließt. Dafür plant die Protestgruppe eine Aktion: Einzelne Mitglieder wollen sich im laufenden Verkehr von einer Autobahnbrücke auf der A27 herabseilen und dann Spruchbänder in die Höhe halten. Der Versammlungsbehörde ist das zu gefährlich – sie lehnt die Aktion in dieser Form ab.