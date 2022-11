Keine Kontogebühren für Bausparer

Kim Pham* ist vietnamesischer Student in Stuttgart und muss, weil er weder Deutscher, noch EU-Ausländer ist, 1.500 Euro pro Semester für Studiengebühren zahlen. Außer in Baden-Württemberg gibt es in der Bundesrepublik nur noch in Sachsen Studiengebühren für diese Personengruppe. Hier steht es den Hochschulen allerdings frei, sie einzufordern. Kim Pham klagt gegen die Zahlung der Hochschulgebühren und beruft sich auf eine Verletzung der Grundrechte und des Gleichheitsgrundsatzes in der baden-württembergischen Landesverfassung und im Grundgesetz. Allerdings erfolglos.