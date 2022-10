Reginald Regensdorf* plant für seine Bestattung etwas ganz Besonderes: Er möchte an der unter Denkmalschutz stehenden Hofkapelle beerdigt werden, die sich auf seinem eigenen Grundstück befindet. Ein weit entfernt liegender Friedhof käme für ihn nicht infrage, da alle seine Kinder verzogen seien und sich dort nicht um die Grabpflege kümmern könnten. Er beantragt also die Genehmigung für einen privaten Bestattungsplatz direkt an der Kapelle. Am zuständigen Verwaltungsgericht bekommt Herr Regensdorf auch Recht. Doch die Kreisverwaltung legt dagegen Berufung ein.

Am Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz entschied man so: "Die vom Gesetzgeber angestrebte Wahrung der Totenruhe lässt nur in Ausnahmefällen eine Bestattung außerhalb des Friedhofs zu. Zwar ist in einigen Bundesländern der Friedhofszwang für die Beisetzung von Ascheresten bereits gelockert worden. Dennoch hält es der weit überwiegende Teil der Gesellschaft immer noch für geboten, an der Friedhofsbestattung festzuhalten." Ein privater Bestattungsplatz auf seinem Grundstück kommt also vorerst nicht infrage.