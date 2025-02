Polizeianwärter Thoralf Thormann* ist Beamter auf Probe. Während seiner Ausbildung bekommt er einen Schlaganfall. Er setzt deshalb längere Zeit aus, wird aber wieder vollkommen gesund. Nun kann er sein Studium an der Polizeihochschule erfolgreich abschließen. Das Bundesland will ihn aber nicht in den Polizeidienst einstellen. Er sei nicht mehr uneingeschränkt polizeidienstfähig, heißt es zur Begründung. Das zuständige Verwaltungsgericht weist dennoch das Land an, ihn einzustellen. Laut medizinischem Sachverständigen habe der Kläger ein Risiko von 35 Prozent noch einen weiteren Schlaganfall zu erleiden.