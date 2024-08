Rico Rielke ist Beamter der Bundespolizei. Nebenher betreibt er einen privaten Autohandel. Diese zweite Arbeit verlegt er nachweislich zwischen 2011 und 2017 immer wieder in seine Dienstzeit als Polizist. Zur Geschäftsanbahnung nutzt er seine berufliche Stellung aus und verwendet auch seine dienstlichen Telefonnummern. In der fraglichen Zeit erlangt er so jährlich mehrere hunderttausend Euro an Umsätzen – in der Spitze sogar bis zu zwei Millionen.