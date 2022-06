Das Landesarbeitsgericht Thüringen bestätigte in dem Fall eine Entscheidung des Arbeitsgerichts in Suhl: "Ein Arbeitszeitbetrug, bei dem ein Mitarbeiter vortäuscht, für einen näher genannten Zeitraum seine Arbeitsleistung erbracht zu haben, obwohl dies nicht der Fall ist, stellt eine besonders schwerwiegende Pflichtverletzung dar. Die hartnäckige Missachtung der Anweisung, bei Raucherpausen auszustempeln, begründet daher eine außerordentliche Kündigung."

Alexej Andrejew* leidet an einer seltenen Form von Blutkrebs. Um sein Leiden behandeln zu lassen, zieht er in die Niederlande. Dort bekommt er gegen seine Schmerzen medizinisches Cannabis, das in Russland nicht erhältlich ist. Um auch langfristig behandelt werden zu können, stellt Herr Andrejew einen Asylantrag in den Niederlanden. Doch der wird abgelehnt. Der Russe klagt vor einem niederländischen Gericht darauf, dass seine Abschiebung ausgesetzt wird – und bekommt in dem Prozess Rückendeckung vom Europäischen Gerichtshof.