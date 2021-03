Oberlandesgerichtes in Frankfurt am Main (Az. 6 U 269/19)

Das Fitnessstudio Fitske wirbt in der Lokalpresse mit einem Monatspreis von 29,99 Euro. Per Sternchen wird unterhalb der Werbung darauf hingewiesen, dass noch weitere Kosten hinzukommen. So zum Beispiel entsteht eine zusätzliche Servicepauschale von 9,99 Euro, die einmal im Quartal zu zahlen ist. Ein Konkurrent geht gegen diese Werbung vor: Bei ihm seien die knapp 30 Euro insgesamt fällig – es entstehe also der falsche Eindruck, der Monatspreis sei gleich. Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main gab man dem Konkurrenten Recht: