Die Pflicht, eine Rettungsgasse zu bilden, gilt auf der Autobahn und außerhalb von Ortschaften bei mindestens zwei Fahrstreifen. In der Stadt nicht, dort kommt es auf den Einzelfall an. Jörg Jöricke steht mit seinem Auto in der Stadt auf der linken von zwei Fahrspuren an einer roten Ampel. Links neben ihm gibt es eine schraffierte Sperrfläche. Als sich von hinten ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit Blaulicht nähert, will er eine Rettungsgasse bilden und fährt auf die schraffierte Fläche. Dabei stößt er mit dem Polizeifahrzeug zusammen. Wer haftet dafür?