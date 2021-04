Amtsgericht Hannover (Az. 570 C 12046/20)

Beim zweiten Fall geht es um einen abgebrochenen Urlaub. Familie Palmenwind wollte im letzten Sommer ein paar Tage in einem Hotel in Österreich verbringen. Wegen der Corona-Pandemie galt ein besonderes Schutzkonzept. Das sah vor, die Hotelmitarbeiter regelmäßig zu testen. Bis Familie Palmenwind eingetroffen ist, gab es auch keine Probleme. Erst nach Ankunft der Familie wurde ein Mitarbeiter, zu dem die Palmenwinds auch Kontakt hatten, positiv getestet. Nun meldeten sich die Behörden: Die Familie musste entweder in Hotel-Quarantäne oder abreisen. Sie haben sich für die Abreise entschieden. Der Reiseveranstalter zahlte auch einen Teil des Geldes zurück. Allerdings wollte Familie Palmenwind den vollen Reisepreis. Schließlich hätte ein Mangel vorgelegen.

Der Fall landete am Amtsgericht Hannover: "Ein Mangel liegt nur bei bestimmten Konstellationen vor, etwa wenn eine Reise nicht die vertraglich vereinbarte "Beschaffenheit" aufweist. Das Hotel hat den Klägern aber nicht garantiert, dass während ihres Aufenthalts kein Mitarbeiter an Corona erkrankt. Auch eine Haftung der Veranstalter wegen schuldhaften Verhaltens kommt nicht in Betracht. Eine Erkrankung der Hotelmitarbeiter während einer Reise ist ein typisches, allgemeines Lebensrisiko."

Amtsgericht Bautzen (Az. 20 C207/19)

Zum Schluss geht es noch um einen verlorenen Schlüssel. Kristian Krieger will mit seiner Familie umziehen. Zur Wohnungsübergabe soll er alle Schlüssel zurückgeben, die er beim Einzug auch erhalten hat. Der Familienvater findet aber einen Wohnungsschlüssel nicht mehr. Nun will der Vermieter die Schließanlage für rund 1.000 Euro komplett austauschen lassen. Das sei unumgänglich, da es in jüngerer Vergangenheit Einbruchsversuche gegeben hat. Kristian Krieger sieht es pragmatischer. Er will den verlorenen Schlüssel einfach nachmachen lassen. Doch reicht das wirklich aus?

Am Amtsgericht Bautzen erging folgendes Urteil: "Ein Anspruch auf den Austausch der kompletten Schließanlage besteht nur dann, wenn eine konkrete Missbrauchsgefahr durch Dritte besteht. Hier ist der Vermieter allerdings in der Beweispflicht. Im vorliegenden Fall konnte der Sohn des Mieters glaubhaft darlegen, den Schlüssel in einem Sportlager ohne Bezug zur Mietwohnung verloren zu haben. Es besteht also nur die Notwendigkeit, einen Schlüssel nachmachen zu lassen. Der Vermieter hat einen Schadenersatzanspruch in Höhe von 40 Euro."