René Rüpel* ist seit Kurzem im Polizeidienst und befindet sich in der Probezeit. An Disziplin scheint es dem Polizeibeamten aber zu mangeln. So uriniert Rüpel während eines Nachtdienstes mehrfach in der Öffentlichkeit. Ein anderes Mal parkt er seinen Streifenwagen im absoluten Halteverbot vor einem Hotel, um in Ruhe einen Kaffee trinken zu können. Als der Beamte beobachtet, dass ein Fußgänger bei Rot über eine Ampel geht, schreit er diesen lauthals an.