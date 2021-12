Bundesverwaltungsgericht (Az. BVerwG 2 A 7.21)

Reginald Regenstorf* ist bayrischer Beamter beim Bundesnachrichtendienst. Er beantragt beim zuständigen Landratsamt einen Staatsangehörigkeitsausweis. Als Geburtsort und Wohnsitzstaat gibt er jeweils "Königreich Bayern" an. Dabei bezieht er sich laut Zusatz auf das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz in der Fassung von 1913. Der BND erhebt daraufhin eine Disziplinarklage - und will ihn nicht im Beamtenverhältnis halten. Am Bundesverwaltungsgericht stimmte man zu:

"Gibt der Mann hier das 'Königreich Bayern' als Wohnort an, dann erklärt er gegenüber der Behörde die Nichtexistenz der Bundesrepublik Deutschland. Gleichzeitig lehnt er auch die freiheitlich demokratische Grundordnung ab. Als Beamter weiß er um die Bedeutung eines so formulierten Antrags. Ein solches Verhalten ist typisch für die Reichsbürgerszene. Zwar hat der Mann vor Gericht bestritten, der Szene anzugehören. Allerdings konnte er nicht plausibel erklären, warum er sich dennoch so verhalten hat."

Der Mann wird nicht mehr als Beamter beschäftigt.

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz (AZ: L 2 U 159/20)

Sören Sörmann* ist Gastronomieleiter in der Küche eines Krankenhauses. Der Träger bietet allen Mitarbeitern an, die Patientenkontakt haben, sich kostenlos gegen Influenza - also die Grippe - impfen zu lassen. Er teilt aber auch mit, dass es sich um eine freiwillige Impfung handelt. Herr Sörmann lässt sich impfen. Einige Jahre später entwickelt sich bei ihm eine unklare starke Entzündungsreaktion. Herr Sörmann führt die auf die Impfung zurück - obwohl es dafür keinen klaren Beweis gibt. Er beantragt, das Ganze als Arbeitsunfall anzuerkennen und fordert Entschädigung. Doch am Landessozialgericht Rheinland-Pfalz war man nicht auf seiner Seite:

"Die Teilnahme an der Grippeschutzimpfung diente hier nicht einer Haupt- oder Nebenpflicht aus dem Beschäftigungsverhältnis. Denn der Kläger war nicht verpflichtet, an der Impfung teilzunehmen. Die allein subjektive Vorstellung des Klägers, durch die Impfung auch den Interessen des Arbeitgebers zu dienen, genügt nicht. Der Kläger hatte außerdem keinen unmittelbaren körperlichen Kontakt zu den Patienten des Krankenhauses. Daher war er auch keinem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt."