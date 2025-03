Das Ehepaar Kleefeld wünscht sich ein Kind. Allerdings erkrankt Herr Kleefeld an Krebs. Um die Chancen auf ein gemeinsames Kind zu wahren, lässt er vorsorglich sein Sperma einfrieren. Es folgen diverse Krebstherapien, eine Operation – allerdings ohne Erfolg. Nach dem Tod ihres Mannes will sich Frau Kleefeld den Kinderwunsch allein erfüllen und plant, sich in Spanien künstlich befruchten zu lassen. Dazu fordert sie die betreffende Klinik auf, das eingefrorene Sperma ihres Mannes herauszugeben. Die erklärt allerdings: Das Embryonenschutzgesetz untersage eine künstliche Befruchtung mit dem Samen eines Verstorbenen. Den Mitarbeitern drohe bei Herausgabe des Spermas eine strafrechtliche Verfolgung.

Frau Kleefeld stellt einen Eilantrag am Landgericht in Frankfurt am Main und das entscheidet: "Der Schutzzweck des Embryonenschutzgesetzes wird in diesem Fall nicht berührt. Für die Mitarbeiter der Klinik bestehen keine Strafbarkeitsrisiken. Aus der eidesstattlichen Versicherung der Antragstellerin ergibt sich schlüssig, dass es den gemeinsamen Kinderwunsch gab, jedoch der frühe Tod des Ehemannes dessen Verwirklichung zu Lebzeiten verhinderte."