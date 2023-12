Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im Übrigen mit der Ablieferung der Sache (§ 438 Abs. 2 BGB).

Hat der Verkäufer den Mangel arglistig (vorsätzlich) verschwiegen, verjähren die vorbezeichneten Ansprüche – mit Ausnahme derjenigen wegen bestimmter Rechtsmängel – in der Regel frühestens in drei Jahren beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem sie entstanden sind und der Käufer Kenntnis von dem Mangel erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste, und höchstens in 10 Jahren von ihrer Entstehung an (§§ 438 Abs. 3 und Abs. 1 Nr. 2 und 3, 195, 199 Abs. 1 und 3 Nr. 1, Abs. 4 BGB).