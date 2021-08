Fragen zu Gesundheitsdaten sind für Vermieter nämlich tabu. Sie gehören zum sogenannten höchstpersönlichen Lebensbereich des Mieters. Das gilt auch, wenn es etwa um eine Selbstauskunft vor einer Neuvermietung geht. Zwar herrscht auch im Mietrecht Vertragsfreiheit, der Vermieter kann sich seinen Mieter also aussuchen. Grundsätzlich sind aber nur Fragen erlaubt, die im direkten Zusammenhang mit dem Mietverhältnis stehen.

Dazu zähle der Impfstatus aber nicht, sagt die Berliner Fachanwältin für Mietrecht, Tanja Kalus: "Auf der Grundlage der jetzigen Rechtslage darf der Vermieter mich so etwas nicht fragen. Das hat datenschutzrechtliche Gründe, warum das nicht geht." Also müsse man auch nicht, oder zumindest nicht wahrheitsgemäß, auf eine solche Frage antworten – so sie denn überhaupt gestellt wird.