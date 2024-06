Wenn eine Übersicht über alle Verträge vorhanden ist, gilt es herauszufinden, welche davon auf die Erben übergehen und gegebenenfalls gekündigt werden müssen. Denn wichtig zu wissen: Einige Verträge enden mit dem Ableben einer Person. "So kann die Mitgliedschaft in einer Personengesellschaft gegebenenfalls durch die Satzung der Gesellschaft unvererblich sein. Auch die Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht vererblich. Auch eine Reihe weiterer höchstpersönlicher Verpflichtungen gehen nicht über, so etwa die Arbeitspflicht aus einem Arbeitsvertrag. Einige Lebensversicherungen enden mit dem Tod, da kommt es auf den Inhalt der Versicherung an. Dasselbe gilt für die private Haftpflicht oder eine private Krankenversicherung", erläutert Caroline Meller-Hannich.