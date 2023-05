Vera Versicke hat über Jahre einen Blutdrucksenker mit dem Wirkstoff Valsartan eingenommen. 2018 ruft der Hersteller alle Chargen zurück. Der Grund: Das Medikament sei verunreinigt, der Wirkstoff werde von der Weltgesundheitsorganisation als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft. Das löst nun erhebliche Ängste bei Frau Versicke aus. Dafür besteht laut Europäischer Arzneimittelagentur aber kein Anlass: Das theoretisch erhöhte Lebenszeitkrebsrisiko sei bei täglicher Einnahme der Höchstdosis über sechs Jahre um 0,02 Prozent erhöht. Die Klägerin will dennoch 21.500 Euro Schmerzensgeld. Seit dem Rückruf leide sie unter der psychischen Belastung, an Krebs zu erkranken.

Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main wies man die Klage ab: "Das allgemeine Lebensrisiko, im Verlaufe des Lebens an Krebs zu erkranken, liegt für Frauen in Deutschland bei 43,5 Prozent. Eine Erhöhung um 0,02 Prozent fällt dabei nicht weiter ins Gewicht. In jedem Fall ist sie nicht geeignet, die angegebenen psychischen Folgen auszulösen." Einen Anspruch auf Schmerzensgeld gibt es hier also nicht.