Wenn der Chef oder die Chefin kommt und zusätzliche Aufgaben verteilt, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die Unterlagen, sagt Heide Schneider, Co-Vorsitzende bei der Pflegegewerkschaft Bochumer Bund: "Ich rate den Kollegen immer, wenn so eine Neuerung kommt, zu gucken: Wie sieht ihr Arbeitsvertrag aus? Steht da überhaupt drin, dass sie verpflichtet sind, Bereitschaftszeit zu machen? So etwas würde ich immer erst versuchen abzuklären, bevor ich anfange."