Jeder kennt diesen Ärger: Man hat lange nach der neuen Waschmaschine, dem richtigen Drucker oder der passenden Hose gesucht und schon nach einem halben Jahr ist etwas kaputt. Bei der Reklamation folgt dann nicht selten eine Diskussion darüber, wer eigentlich für den Schaden verantwortlich ist. Und das, obwohl das Ganze eigentlich ein Gewährleistungs- oder Garantiefall sein sollte. Um Verbraucher künftig noch besser gegen Ärger mit mangelhaften oder defekten Produkten abzusichern, gelten für Käufe ab 1. Januar 2022 neue Reglungen im Kaufrecht. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Zunächst ist wichtig zu wissen: Gewährleistung ist nicht gleich Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bestehen bei jedem Kaufvertrag, den Verbraucher eingehen. Bei einer Garantie dagegen handelt es sich immer um eine Zusatzleistung von Herstellern oder Händlern. Diese stellen dann auch die Bedingungen, wann ein Garantiefall eintritt.

Bisher war es so: Zeigt sich im ersten halben Jahr nach Erhalt der Ware ein Mangel, ist es für Verbraucher in der Regel günstiger, Ansprüche gegenüber dem Verkäufer im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung geltend zu machen. Denn alle Händler müssen grundsätzlich zwei Jahre für Produktmängel haften. Bei der Gewährleistung ist gesetzlich festgelegt, dass Mängel, die sich im ersten halben Jahr nach Kauf zeigen, vermutlich bereits beim Übergang der Ware an den Kunden vorhanden waren.

Kaufrechtsexpertin Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Bildrechte: privat

Hat etwa das Smartphone beim Auspacken unterm Weihnachtsbaum einen Riss im Display, tritt die gesetzliche Beweislastumkehr ein. In diesem Fall muss der Verkäufer eine Schuld beim Käufer nachweisen, was im Normalfall schwierig ist. Ab dem siebten Monat allerdings musste bislang der Käufer den Nachweis führen, dass ein Mangel bereits beim Kauf vorhanden war. Auch dies dürfte in der Regel schwierig werden.

Der Gesetzgeber hat nun die Dauer der Beweislastumkehr erheblich zugunsten der Käufer verlängert. Für alle Verträge, die ab Januar 2022 geschlossen werden, gilt: Die Beweislastumkehr im Kaufrecht wird von bislang sechs Monaten auf ein Jahr ausgedehnt. Dazu Claudia Neumerkel von der Verbrauchzentrale Sachsen: "Wer zum Beispiel im Winterschlussverkauf im November Gartenmöbel bestellt hat und diese erst im folgenden Juli nutzt, hat zukünftig bessere Karten, Ansprüche durchzusetzen, wenn bestehende Mängel erst spät zum Vorschein kommen."

Achtung Diese gesetzliche Neureglung gilt nicht für Bestellungen aus dem alten Jahr, die erst im neuen geliefert werden.

Wenn sich Rechte aus der Gewährleistung nicht oder nur schwierig durchsetzen lassen, kann es für Verbraucherinnen und Verbraucher sinnvoll sein, auf bestehende Garantieversprechen zurückzugreifen. Zwar ist der Garantiegeber frei in der Ausgestaltung seiner Bedingungen, allerdings muss er ab 1. Januar 2022 Kunden eine Garantieerklärung auf einem dauerhaften Datenträger –etwa in Papierform oder per E-Mail – zur Verfügung stellen. Damit verbietet sich zukünftig die Möglichkeit, Garantieleistungen in den AGB zu verstecken. Zudem muss ein Händler dem Kunden ganz konkret mitteilen, was diese tun müssen, um zugesicherte Garantieleistungen zu erhalten.