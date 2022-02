Grundsätzlich dient eine Krankschreibung dem Zweck der Gesundung. Der Arbeitnehmer soll sich schonen, um möglichst bald wieder mit voller Kraft arbeiten zu können. Deswegen sollte er nicht ins Büro gehen und auch nicht den ganzen Tag E-Mails lesen und beantworten. Absolut verboten ist es zudem, in einem bezahlten Nebenjob arbeiten zu gehen, während man in der Haupttätigkeit krankgeschrieben ist.

Ob es erlaubt ist, trotz Krankheit in einem Restaurant Essen zu gehen oder in einer Bar etwas zu trinken, ist ein strittiger Punkt. Da Alkohol den Heilungsprozess eher verzögert, sollte man darauf in der Öffentlichkeit verzichten. Gegen den Besuch eines Restaurants oder einer Kantine ist allerdings nichts einzuwenden. Trifft man spätabends in der Gaststätte den Chef, kann das aber zu Erklärungsnot führen.