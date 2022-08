Immer mehr Landkreise bundesweit verbieten die Wasserentnahme aus Flüssen, Seen, Bächen und Teichen – teils zeitweise. Auch das Bewässern von Äckern und Feldern ist mitunter inbegriffen. Grundlage für derartige Verbote ist das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes. Darin heißt es: "Jede Person darf oberirdische Gewässer in einer Weise und in einem Umfang benutzen, wie dies nach Landesrecht als Gemeingebrauch zulässig ist."