In S-Bahnen in Deutschland findet man immer häufiger fest installierte Kameras. Die Fahrten werden damit videoüberwacht. So auch bei der S-Bahn Berlin. Die bekommt eines Tages Post von Fahrgast August Augenschein*. Der bittet die Betreiberin um die Kopie einer Videoaufnahme seiner Fahrt und stützt sich auf das Auskunftsrecht in der Datenschutz-Grundverordnung. Für die Suche gibt Herr Augenschein Datum, Uhrzeit, Strecke und weitere Details zu seiner Fahrt an. Die S-Bahn-Betreiberin aber verweigert die Herausgabe mit dem Hinweis auf ihr Datenschutzkonzept. So dürften Aufnahmen nur bei Auskunftsanfragen der Strafbehörden freigegeben werden.