Campen möchte man hier wohl eher nicht. Trotzdem stehen zwölf Wohnwagen unter der Zubringerbrücke zur B2 in Leipzig. Wahrscheinlich zum Überwintern – aber natürlich nicht der Besitzerinnen und Besitzer. Aber dürfen Wohnmobile dauerhaft auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden?

"Ja", sagt Peter Hirtschulz. Der Sprecher des Verbands Reisemobil Union fügt hinzu: "Solange die Fahrzeuge komplett angemeldet und ordnungsgemäß abgestellt sind – das heißt, in einer dafür vorgesehenen Parkfläche stehen – dürfen sie dort überwintern."

Das gilt allerdings nur für Fahrzeuge mit Motor. Sie werden wie Pkw behandelt. Caravan-Anhänger müssen dagegen alle 14 Tage bewegt werden. Hirtschulz sagt, im Moment würden sich viele Wohnmobil-Neulinge mit solchen Fragen an den Verband wenden. Er empfiehlt ihnen, die Fahrzeuge "sozialverträglich" abzustellen: "Das heißt, wenn Sie ein großes Reisemobil haben und Ihrem Nachbarn damit die Aussicht aus seiner Wohnung oder aus seinem Haus verbauen, wird das sicherlich nicht zu sozialem Frieden beitragen."

Ob die abgestellten Wohnmobile in der Großstadt den sozialen Frieden stören, lässt sich nur schwer ermitteln. Das Dresdner Ordnungsamt teilt MDR AKTUELL mit, dass es "keine bedeutende Beschwerdelage" zum Parken von Wohnmobilen gebe. Vom Leipziger Ordnungsamt heißt es, es sei "Es ist in der Tat eine Zunahme von Wohnmobilen im öffentlichen Raum wahrnehmbar. […] Anwohnerbeschwerden kommen natürlich vor, weil der Parkraum allgemein knapp ist. Dabei wird allerdings oft fälschlicherweise vermutet, dass Wohnmobile der gleichen Zwei-Wochen-Abstellfrist wie Wohnanhänger unterliegen."

Hört man sich auf der Straße in Leipzig um, sind die Meinungen zu überwinternden Wohnmobilen in der Stadt unterschiedlich: Klar sei es manchmal nervig, heißt es etwa, "wenn man einen Parkplatz sucht, dass da jetzt vielleicht ein Wohnwagen steht". Eine Frau findet es "okay, solange die nicht im Kreuzungsbereich stehen. Dann hat man nämlich oft das Problem, dass man ganz schlecht über die Straße kommt, weil man nichts sieht". Und ein anderer Passant meint zum Thema Wohnmobil: "Wenn ich eins erwerben würde oder hätte, dann wüsste ich, wo ich das hinstellen würde – und bestimmt nicht auf die Straße." Man wolle ja sein Eigentum schützen.