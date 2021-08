Bundesverfassungsgericht Hohe Steuerzinsen sind verfassungswidrig

Das Gericht verwies in seiner Urteilsbegründung darauf, dass sich Europa seit 2014 in einer "strukturellen Niedrigzinsphase" befinde. Daher sei der Steuerzins für Nachzahlungen oder Erstattungen von 0,5 Prozent monatlich "evident realitätsfern".

Grundsätzlich sei der Gesetzgeber dazu berechtigt, Zinsen auf Steuernachzahlungen zu erheben. Dem liege die Annahme zugrunde, dass Steuerpflichtige einen Vorteil hätten, wenn ihre Steuer erst spät festgesetzt würde. Wer Geld länger behalte, könne es in dieser Zeit anlegen und damit Einkünfte erzielen. Allerdings seien die Zinsen am Markt derzeit so niedrig, dass kaum Gewinne zu machen seien.