Backen mit Aurélie Rezept für Baba au Rhum

Tipps: 1. Die Baba können im Voraus gebacken werden. An der Luft getrocknet halten sie sich bis zwei Wochen. Sollen sie zu "Baba au Rhum" weiterverarbeitet werden, werden die Küchlein einfach nur für max. 15 Minuten in den Rum-Sirup getaucht. Es geht noch schneller, wenn der Sirup warm ist.



2. Die Babas in Einweckgläser geben und anschließend mit dem Sirup befüllen. Gläser verschließen und umkippen. Die Babas halten sich durch das Vakuum so noch länger.



3. Der Baba-Teig kann durch klassischen Hefezopf-Teig oder Gugelhupf-Teig ersetzt werden.