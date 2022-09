Die Süßkartoffel kann auch durch Kürbis oder Möhren ersetzt werden. Das Mengenverhältnis ist dabei gleich. Bildrechte: Colourbox.de

Süßkartoffeln waschen und mit einem Sparschäler schälen. Dann geputzte Süßkartoffel in grobe Stücke schneiden. Nun die Süßkartoffelstücke in einen Topf geben. Topf mit Wasser auffüllen und die Süßkartoffel – je nach Größe der Stücke – 30 bis 45 Minuten garen. Gegarte Süßkartoffelstücke in einer Schüssel zerdrücken oder mit einem Pürierstab pürieren und abkühlen lassen.