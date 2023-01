Backofen auf 180°C Umluft vorheizen. Kräuter für den Teig klein schneiden. Alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel geben und verkneten. Schüssel mit fertigem Teig mit Küchentuch abdecken und kurz auf die Seite stellen. Arbeitsfläche bemehlen. Teig auf bemehlte Arbeitsfläche aufsetzen und ½ bis 1cm dick ausrollen. Den ausgerollten Kuchenteig in die Form legen. Überstehende Ränder sauber abschneiden.

Mit langen Gemüsestreifen sieht der Kuchen besonders gut aus. Bildrechte: MDR/Aurélie Bastian

In der Zwischenzeit die Füllung für den Kuchen zubereiten. Möhren schälen, Zucchini (mit Schale) waschen. Geputzte Möhren und gewaschene Zucchini in dünne, lange Streifen schneiden. Die vorgeschnittenen Streifen in eine Schüssel geben und auf die Seite bis zur Weiterverarbeitung stellen.



Kuchenboden aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Kräuter für die Creme schneiden (klein). Alle Zutaten für die Creme in eine Schüssel geben und gut verrühren. Creme mit Salz und schwarzem Pfeffer abschmecken.