Tipps: - Man kann in die Eismasse sehr gut Walnüsse zugeben. Diese können Natur oder vorher in einen Karamell leicht gewälzt sein. Die Wallnüsse zur der Zugabe zum Eis kleinhacken.

- Wer auf Alkohol verzichten möchte, kann die Rosinen einfach in Traubensaft statt in Rum einlegen.