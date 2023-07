Bäckerlatein Das Besserwisserlexikon beim Brotbacken

indirekte Führung

Bei der indirekten Teigführung werden die Zutaten im Gegensatz zur direkten Führung nicht in einem, sondern in mehreren Arbeitsschritten zum Teig bereitet. Insbesondere werden Quell- oder Gärungsvorgänge in Vorstufen verlagert. Diese Vorstufen werden später im Hauptteig eingearbeitet. Quellen: Schünemann & Treu; Lutz Geißler, ploetzblog.de