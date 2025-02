Wasser, Weizenmehl, Roggenmehl, Salz, Frischhefe und Walnussöl in die Küchenmaschine geben und für etwa 10 Min. auf kleiner Stufe kneten.

Danach die Walnüsse zum Teig geben und nur noch kurz darunter kneten.

Anschließend den Teig in ein gefettetes Becken legen, mit einem Teigtuch (Gärfolie) zudecken und für 12-15 Std. bei Raumtemperatur ruhen lassen.

In der Zwischenzeit den Teig 3-4 Mal dehnen und falten:

Hierzu den Teig an einer Seite leicht hochziehen und an den gegenüberliegenden Beckenrand. Dies geht am besten, wenn man die Hände vorher in etwas Wasser tunkt.