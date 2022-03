Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Paprika waschen, entkernen und ebenfalls kleine Würfel schneiden. Staudensellerie waschen und in kleine Scheiben schneiden. Tomate waschen, Strunk entfernen und achteln.