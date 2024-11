Den Ofen auf 200 °C vorheizen.

Die Apfelstücke mit Zucker, Zimt und Zitronensaft vermischen.

Den Blätterteig ausrollen und in Quadrate schneiden, die groß genug sind, um eine Cupcake-Form auszukleiden.

Eine Muffin- oder Cupcake-Form mit Butter einfetten und die Blätterteigquadrate in die Formen drücken, sodass die Ränder überstehen.

Die Apfelmischung gleichmäßig in die Blätterteigförmchen füllen.