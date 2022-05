Der Frühling ist da, überall platzen Knospen auf und hüllen die Welt in einen betörenden Duft. Eine wundervolle Jahreszeit für alle Genussmenschen – es sei denn, die Pollen setzen Ihnen zu. Ganz allergenfrei sind die duftenden Erzeugnisse, die Einkoch- und Genuss-Expertin Daniela Posern herstellt. Die Zutaten dafür gibt es an jeder Ecke, die Zubereitung ist das, was man "meditativ" nennen kann.

Für unseren Löwenzahnhonig, der gar kein echter Honig ist, musste keine Biene schuften, dafür ist das Blütensammeln und -zupfen durchaus eine Fleißarbeit. Geschmacklich ist er aber allemal eine vegane Alternative zu Honig und kann ebenso verwendet werden.

Für ca. 5 kleine Gläser benötigen Sie:

Frisch gesammelter Löwenzahn eignet sich am Besten. Bildrechte: MDR/Daniela Posern ca. 250 g Löwenzahnblüten ohne Stiel

1 kg Zucker

1 Liter Wasser

1 Bio-Orange

1 Bio-Zitrone

Zubereitung

Blüten an einem sonnigen Tag sammeln, möglichst fernab vom Autoverkehr, eventuell Krabbeltiere abschütteln. Blütenblätter von den grünen Teilen der Blüte zupfen. Mit dem Wasser und der in Scheiben geschnittenen Orange ca. 10 Min. kochen. Dann den Sud abdecken und 24 Stunden ziehen lassen. Den Topfinhalt durch ein Mulltuch abseihen, diesen dann gemeinsam mit Zucker und Zitronensaft aufkochen. Die Flüssigkeit sollte bis auf ca. die Hälfte eingekocht werden. Wichtig: Zwischendurch immer wieder Konsistenz prüfen. Wenn man 1 TL auf einen kalten Teller gibt und eine Trennlinie ziehen kann, ist er fertig. Jetzt nur noch die Flüssigkeit heiß in sterilisierte Gläser abfüllen. Das Butterbrot mit unserem Löwenzahn-Honig bestreichen – so kann der Morgen beginnen. Bildrechte: MDR/Daniela Posern

Beim Sirup aus Fliederblüten geht alles ein wenig flotter, und das Ergebnis ist dennoch blumig-frühlingshaft-frisch und gibt jeden Sekt und jeder Limo das gewisse Etwas.

Für ca. 5 Fläschchen à 200 ml benötigen Sie:

Für den Sirup können Sie frisch geschnittenen Flieder in allen Farben verwenden. Bildrechte: MDR/Daniela Posern ca. 6 Fliederdolden

500 g Zucker

1 Liter Wasser

1 Päckchen Zitronensäure-Pulver

1 Bio-Zitrone

Zubereitung