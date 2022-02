Regionale Hausmannskost Rezept für Steckrübeneintopf mit grober Bratwurst

Für den Eintopf die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Chili waschen, halbieren, weiße Trennwände und Kerne entfernen und hacken. Steckrübe, Möhren und Kartoffeln schälen und in 1–2 cm große Würfel schneiden.

Die Bratwürste aus der Pelle drücken. Das Olivenöl in einem großen Topf erhitzen und das Wurstbrät darin ca. 3 Min. rundum anbraten. Mit Paprikapulver würzen und das Brät aus dem Topf nehmen und warmhalten. Zwiebeln, Chili, Gemüsewürfel und Rosinen ins entstandene Bratenfett geben und bei mittlerer Hitze darin glasig dünsten. Die Gewürzmischung zugeben und ca. 1 Minute anschwitzen. Das Ketchup zufügen und mit anrösten, mit Brühe ablöschen, leicht mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 15 Min. köcheln lassen. Den Zitronensaft einrühren und bei Bedarf nachwürzen.

Bildrechte: imago/Panthermedia

Die gebratene Wurst wird erst beim Anrichten auf den Eintopf gegeben. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Inzwischen die Mandeln in einer Pfanne ohne Öl rösten. Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Beides mit der Orangenschale in einem Blitzhacker fein zerkleinern oder mit einem Messer sehr fein schneiden.



Joghurt mit Salz und Pfeffer aufrühren.



Den Eintopf in Suppenschüssel verteilen, die gebratene Wurst darauf geben und die Kräutermandeln darüber streuen. Je einen Esslöffel Joghurt darauf geben.