Den Backofen rechtzeitig auf 140 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die Entenkeulen waschen und gut trocken tupfen, dann rundherum mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und etwas Paprikapulver würzen. Die Entenkeulen in eine ofenfeste Form legen. Die Knoblauchzehen in der Schale andrücken und mit den Zitronenscheiben in die Form geben.