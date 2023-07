Für den Biskuitboden die Eier auftrennen in Eiweiß und Eigelb. Eiweiß steif schlagen. Während des Aufschlagens in den Eischnee nach und nach Zucker einrühren. Den Eischnee so lange aufschlagen, bis dieser glänzend und fest ist. In den fertigen Eischnee vorsichtig das Eigelb, den Vanilleextrakt sowie das Mehl unterheben.