Was ist "Shrub"? "Shrub" bezeichnete in Großbritannien ursprünglich ein stark alkoholisches Getränk - bestehend aus dem Saft von Zitrusfrüchten, Zucker und Spirituosen. Von Großbritannien gelangte das Getränk zu dessen damaligen Kolonien und somit auch in die USA. Heute sind verschiedene Rezepte für Shrub in Kochbüchern des 19. Jahrhunderts überliefert. Die Abstinenzbewegung machte Himbeershrub und Limonade in den USA zu den bekanntesten Fruchtgetränken des 19. Jahrhunderts. Auch in Deutschland wurden in den 1950er Jahren von der Ernte übriggebliebene Früchte in Essig eingelegt und später zusammen mit Zucker als Limonade getrunken. Die Erfindung des Kühlschranks, das Aufkommen von künstlichen Geschmacksstoffen sowie das Ende der Abstinenzbewegung ließen Shrub fast vollkommen in Vergessenheit geraten.