Schnelle Festtagsküche Leckerer Zander mit Schwarzwurzel-Birnengemüse, Grünkohl & Orange

Öl in einer Pfanne erhitzen und den Fisch auf der Hautseite 4-5 Minuten sanft braten. Butter, Kräuter und gequetschten Knoblauch dazugeben, bis die Butter schäumt.

Mit einem Löffel die Butter 1-2 Minuten immer wieder über die Filets geben.

Den Fisch mit Salz und Pfeffer würzen.

Schwarzwurzel gründlich waschen, schälen, in mundgerechte Stücke schneiden und in Salzwasser

ca. 20 Minuten bissfest kochen. Birne schälen, Kerngehäuse entfernen und in grobe Würfel schneiden. Schwarzwurzel abgießen. Butter in einer Pfanne aufschäumen und darin Schwarzwurzel und Birnenwürfel anschwitzen. Zitronensaft und -abrieb, Kräuter und Honig dazugeben.

Einmal aufkochen lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.