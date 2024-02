Das Öl in einem großen Topf auf 180 Grad Celsius erhitzen. Die Kabeljaufilets leicht mit Mehl bestauben und überschüssiges Mehl abklopfen. Anschließend die mehlierten Filets in den Bierteig tauchen und überschüssigen Teig abtropfen lassen. Vorsichtig in das heiße Öl geben. Sobald der Fisch anfrittiert ist, mit einem Löffel flüssigen Bierteig auf die Oberfläche hin und her geben. Dadurch erhält man eine noch knusprigere Panade.