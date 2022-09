Kabeljau mit Salz von allen Seiten einreiben und in Folie einschlagen, kurz einwirken lassen. Dann das Salz abwaschen, den Fisch trocken tupfen und in Stücke schneiden. Fisch in einer Pfanne mit etwas Öl von beiden Seiten anbraten, dabei frischen Knoblauch, Rosmarin sowie den Zitronenthymian zugeben. Den Fisch dabei immer wieder mit Bratensaft übergießen. Zum Schluss etwas Abrieb und Saft der Zitrone zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Lardo zum Anrichten für später beiseitelegen.