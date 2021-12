In ganz Nordrhein-Westfalen steht die Gans schon seit Generationen auf der Beliebtheitsskala auf dem ersten Platz. Schon zu St. Martin, am 11. November, kommt sie bei vielen Familien in die Röhre und zu Weihnachten ist sie der Festtagsklassiker schlechthin.

Gänse auf dem Hof von Manfred Viander, der sein Familienrezept verrät. Bildrechte: Westdeutscher Rundfunk

Doch es kommt nicht nur auf das richtige Rezept an – schon beim Kauf der Gans gibt es so einiges zu beachten. Eine leckere Gans sollte im Freiland gehalten werden und gutes Futter bekommen, denn nur so setzt sie Muskelfleisch an und wird nicht zu fett. Hier verrät Manfred Viander sein rheinländisches Familienrezept, der in der dritten Generation einen Gänsehof vor den Toren Kölns betreibt.