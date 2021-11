Den Backofen auf Grillstufe vorheizen. Die Spaghetti mit kochend heißem Wasser überbrühen, kurz ziehen lassen, abgießen und in eine Auflaufform füllen. Währenddessen die Kirschtomaten waschen und halbieren, den Feta würfeln und zu den Spaghetti geben. Für die Soße Knoblauch und Zwiebel schälen, fein würfeln und mit etwas Öl anbraten. Sahne und Brühe angießen und kurz aufkochen. Bergkäse und Parmesan gerieben dazugeben, aufkochen lassen und mit einem Pürierstab cremig aufmixen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Soße über die Nudeln gießen, goldbraun gratinieren. Währenddessen den Rucola waschen, trocken schütteln und grob in Stücke schneiden. Die Form aus dem Backofen nehmen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Rucola darüber verteilen.

BBQ-Fans müssen auch in der kalten Jahreszeit nicht Verzicht üben. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Den Backofen auf Grillstufe vorheizen. Die Süßkartoffeln schälen, in 1 cm dicke Scheiben schneiden und von beiden Seiten mit Mehl bestäuben. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Süßkartoffeln darin von beiden Seiten kurz anbraten.



In der Zwischenzeit den Cheddar reiben. Kidneybohnen und Maiskörner unter fließendem Wasser abbrausen. Dann mit Cheddar und Hüttenkäse vermengen und mit Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.



Die Süßkartoffeltaler nebeneinander in eine große Auflaufform legen. Die Bohnen-Mais-Käse-Mischung darauf verteilen und im vorgeheizten Ofen 8–10 Minuten gratinieren. Herausnehmen, nach Belieben mit Petersilie garnieren und servieren.