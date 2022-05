Für das Hacksteak den Gouda und Schafskäse würfeln. Zwiebel schälen und fein würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin anschwitzen. In einer Schüssel Hackfleisch, Käse, Zwiebeln und die restlichen Zutaten gut miteinander verkneten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Aus der Hackfleischmasse Buletten/Hacksteaks formen.

Das klassische Pesto krönt jedes Pastagericht, passt aber auch hervoragend zu Fisch und eignet sich als Brotaufstrich. Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Alle Zutaten für das Pesto in einen Mixbecher geben und mit einem Mixstab pürieren. Pesto auf einen tiefen Teller geben.



Das Pankomehl auf einen zweiten Teller geben. Die Steaks zuerst in Pesto und dann in Pankomehl wenden. Reichlich Öl in einer Pfanne erhitzen und die Steaks darin von beiden Seiten knusprig ausbacken.