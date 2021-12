Weihnachtsessen Kalbsbäckchen mit Kartoffel-Espuma und Feldsalat

Von den Kalbsbäckchen Sehnen und Fett entfernen. Suppengrün waschen, putzen, schälen und in Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und ebenfalls würfeln. Backofen auf 160 °C Ober-/Unterhitze (140 °C Umluft) vorheizen. Kalbsbäckchen salzen. Öl in einem Bräter erhitzen, das Fleisch darin scharf anbraten und herausnehmen. Gemüsewürfel, Zwiebeln und Knoblauch im Bratsud andünsten. Tomatenmark zugeben und mit andünsten. Rotwein angießen und einreduzieren. Brühe angießen und die Bäckchen wieder hineingeben. Kalbsbäckchen im heißen Backofen 90–120 Minuten schmoren lassen.

Kartoffeln schälen, waschen und in kochendem Salzwasser in 25 Minuten gar kochen. Kartoffeln abgießen, Kochwasser dabei auffangen. Inzwischen Milch mit Butter im Topf erhitzen, bis sie dampft. Heiße Kartoffeln und Kartoffelwasser mit einem Kartoffelstampfer in die Milch einarbeiten. Mit Salz und Muskat würzen. Nun die Kartoffelmasse durch ein Sieb passieren, mit der Sahne verfeinern und in einen Sahnespender füllen, für den zwei Kapseln aufgeschraubt werden müssen. Alternativ zur Zubereitung im Sahnespender können der Kartoffelmasse weitere 50 ml Milch hinzugefügt werden. Nun den Topf schräg stellen und die Oberfläche der Masse mit einem Mixer aufschlagen, sodass sich ein feiner Schaum bildet. Diesen mit einem Esslöffel abschöpfen und direkt auf den Teller geben und servieren. Falls nötig den Vorgang wiederholen, sodass für jeden Teller neuer Schaum aufgeschlagen wird.