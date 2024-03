Für die Bratwurstbällchen in Tomatenragout:

Für die Kaspressknödel zunächst in einer großen Schüssel die Brotwürfel, den Käse und die Kräuter gut vermischen. Die Butter in eine Pfanne erhitzen, Zwiebelwürfel und den gehackten Knoblauch darin glasig andünsten. Die Milch dazu geben, kurz aufkochen und anschließend über die Zutaten in der Schüssel gießen. Mit einem Holzlöffel gut vermengen und die Eier dazu geben. Anschließend alles mit den Händen zu einer homogenen Masse verkneten und kräftig mit Kümmel, Salz und Pfeffer würzen.