Katerfrühstück Blumenkohl-Taboulé mit Hering und ein Avocadobrot

Für das Taboulé den Blumenkohl putzen, waschen und auf einer Rohkostreibe zu Couscous-ähnlichen Bröseln reiben. Knoblauchzehen schälen und hacken, Zwiebel schälen und fein würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen und den Blumenkohl-Couscous darin mit Knoblauch, Zwiebeln und Cranberrys sehr scharf anbraten. Leicht salzen und in eine Schüssel geben.

Paprika entkernen, waschen und klein würfeln. Frühlingszwiebeln putzen und in feine Ringe schneiden. Chili entkernen, waschen und hacken. Alles zum Blumenkohl geben.

Das Blumenkohl-Taboulé auf zwei große Salatgläser oder Schalen verteilen. Fischfilets in grobe Stücke teilen und darauf anrichten. Sahnemeerrettich in kleinen Klecksen darauf geben und mit Dill garnieren.

Butter in einer Pfanne aufschäumen lassen und die Brotscheiben darin beidseitig rösten. Aus der Pfanne nehmen.

Räuchertofu grob zerbröseln und in der gleichen Pfanne kurz anbraten. Honig und Pinienkerne zugeben, kurz karamellisieren lassen und vom Herd nehmen.

Rechtzeitig etwa 2 l Wasser in einem Topf aufkochen. Essig und etwas Salz zugeben und nicht mehr kochen lassen. Mit einem Löffel das Wasser kräftig verrühren, sodass ein Strudel entsteht. Eier einzeln in Tassen aufschlagen, mittig in den Wasserstrudel gleiten lassen und 3–4 Minuten pochieren. Herausnehmen und kurz abtropfen lassen.