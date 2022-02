Für das Suppenfleisch die Zwiebel ungeschält halbieren, ohne Fettzugabe mit den Schnittflächen nach unten in eine heiße Pfanne geben und sehr stark bräunen.

Inzwischen etwa 3 Liter Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Karotte und Knollensellerie schälen und grob würfeln. Lauch waschen und grob in Stücke schneiden. Markknochen dazugeben und die Rinderbrust vorsichtig in das kochende Wasser gleiten lassen. Sie sollte vollständig bedeckt sein – bei Bedarf kochendes Wasser nachgießen.