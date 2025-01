Bildrechte: MDR / Jens Trocha

Köstliches Wintergericht von Lisa Angermann Lecker Kohl

In der kalten Winterzeit bietet sich eine Vielzahl an leckeren und gesunden Rezepten mit verschiedenen Kohlsorten an. Ob Grünkohl, Rotkohl oder Weißkohl – sie alle sind reich an Vitaminen und sorgen für herrlich deftigen Genuss.