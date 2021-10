Rund & lecker Kürbis mit Ziegenkäse

Für den gebackenen Kürbis zunächst die Butternut-Kürbisse waschen und der Länge nach halbieren. Die Kürbiskerne mit einem Löffel entfernen. Den Backofen auf 180°C vorheizen. Auf ein Blech mit Backpapier die Kürbisse mit der Schnittfläche nach oben legen, mit Olivenöl beträufeln und mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen. Dann die Kürbisse im Ofen für circa 45-55 Minuten backen. Ab und zu den Gargrad mit einem kleinen Messer kontrollieren. Den Knoblauch und die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden. In einer Pfanne mit etwas Öl bei mittlerer Hitze anbraten, dann vom Herd nehmen und in eine Schale füllen. Den Ziegenkäse in Würfel schneiden und mit Zitronensaft und Honig den Zwiebeln und dem Knoblauch zufügen. Petersilie waschen, hacken und bis auf 2 EL in die Schale geben. Die Thymianblätter abzupfen und zu den restlichen Zutaten geben. Wenn der Kürbis fertig ist, aus dem Ofen nehmen und eine Mulde für die Füllung löffeln. Das entnommene Kürbisfleisch hacken und zur Ziegenkäsefüllung geben. Diese mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen. Dann die Füllung auf die 4 Kürbishälften aufteilen. Die Kürbishälften im Ofen noch 10 Minuten backen. Pinienkerne auf einem Blech für 5-8 Minuten im Ofen mitrösten.